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فينوس تحسم مواجهة بين جيلين أمام اليابانية اوساكا
من سايمون ايفانز
لندن (رويترز) - لم تكن اليابانية نعومي اوساكا ولدت بعد عندما خاضت فينوس وليامز أولى مبارياتها في بطولة ويمبلدون للتنس لكن اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 37 عاما تغلبت على منافستها لتصعد لدور الستة عشر يوم الجمعة.
ولم تكن المباراة سهلة بأي حال من الأحوال على فينوس، الفائزة بلقب ويمبلدون خمس مرات رغم خبرتها الطويلة لمدة 20 عاما على الملاعب العشبية.
ولا يعكس فوز فينوس بنتيجة 7-6 و6-4 حقا القوة الهجومية والضربات الناجحة لأوساكا، البالغ عمرها 19 عاما والمصنفة 59 عالميا، والتي فعلت ما يكفي خلال المباراة لتثبت أن مستقبلها في ويمبلدون سيكون أفضل.
ورغم صغر سنها إلا أن اوساكا، التي ولدت لأم يابانية وأب من هايتي، بلغت الدور الثالث في كافة البطولات الأربع الكبرى.
وقالت اللاعبة اليابانية عن تأثرها بالشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز "أعتقد أني تعلمت التنس منهما (فينوس وسيرينا). لكن بمجرد بدء المباراة حاولت عدم التفكير فيها (فينوس) مثلما يحدث عادة معي.
"حاولت التفكير فيها كأي منافس وليس كمثل أعلى. وهذا جعلني أبدو أكثر عصبية خلال المباراة".
وقالت فينوس عن منافستها الشابة "قدمت أداء رائعا اليوم. قدمت مباراة تستحق الإشادة وكانت تستحق الفوز. تأتي هذه النوعية من المباريات متقاربة المستوى دوما.
"كسرت ارسالها في المجموعة الأولى. قدمت اوساكا بعض الأداء الجيد وحالفها بعض الحظ وقدمت أداء جيدا.
"حاولت في المجموعة الثانية كسر ارسالها مرة أو مرتين لو أمكن لي ذلك لكنني لم أنجح في كسر ارسالها في المرة الثانية لكن ولحسن الحظ...كانت مرة واحدة تكفي".
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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