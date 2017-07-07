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هاميلتون يحطم رقما قياسيا في تجارب جائزة النمسا الكبرى
من الان بولدوين
سبيلبرج (النمسا) (رويترز) - حطم لويس هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات رقمه القياسي على حلبة رد بول مرتين خلال جولة تجارب سباق جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الجمعة بينما جاء سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام خلفه.
وعاد الغريمان، اللذان تفصل بينهما 14 نقطة بعد ثمانية سباقات، للعمل بعد تهدئة الأجواء عقب جدل هيمن على فورمولا 1 منذ سباق أذربيجان الشهر الماضي.
وسجل هاميلتون سائق فريق مرسيدس، وهو السائق الوحيد حاليا الذي سبق له الفوز في النمسا بعد اعتزال زميله نيكو روزبرج بطل العالم 2016، أسرع زمن للفة في الحلبة المملوكة لرد بول والذي حققه العام الماضي.
وسجل السائق البريطاني زمنا يقل عن الزمن الذي حققه في التجارب الحرة الاولى بمقدار نصف ثانية في التجارب الثانية لينهي يوم الجمعة بأفضل زمن وبلغ دقيقة واحدة و05.483 ثانية.
وفي يوم متقلب الأجواء في منطقة تلال ستيريان ذات المناظر الخلابة حل فيتل ثانيا متأخرا 0.147 ثانية عن هاميلتون.
وأنهى الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول التجارب الحرة الاولى في المركز الثاني بينما حل فيتل رابعا متأخرا بحوالي نصف ثانية عن الصدارة.
وفاز مرسيدس في كل عام منذ عودة النمسا لجدول السباقات في 2014 وانتصر هاميلتون عام 2016.
لكن السائق البريطاني وغريمه سائق فيراري، الفائز ببطولة العالم أربع مرات مع رد بول، بدا في غاية القرب من بعضهما البعض على صعيد سرعة السباقات وانتصر كل منهما ثلاث مرات هذا الموسم.
وسيكون فيتل سعيدا باستعادة تركيزه على السباق بعد اعتذاره علانية لهاميلتون عن نوبة الغضب التي انتابته في باكو الشهر الماضي.
واصطدم السائق الألماني بمؤخرة سيارة هاميلتون، بينما كان متصدر السباق ينتظر دخول سيارة الأمان حارة الصيانة، ثم انطلق بجانبه ليبدي اعتراضه.
وبعد ذلك اتهم هاميلتون بتعمد تهدئة سرعته حتى يصطدم به وهو ما تراجع عنه هذا الأسبوع عقب اعتذاره.
وكان الخلاف ما زال محور الحديث عند وصول الفرق إلى النمسا لكن السائقين قالا إنهما تجاوزا الأمر وإن تركيزهما ينصب على سباق الأحد.
وجاء فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في فريق مرسيدس في المركز الثالث في جولتي التجارب بينما تراجع فرستابن للمركز الرابع في التجارب الثانية بعد انسحابه من التجارب مبكرا بسبب مشاكل في المكابح.
وحل دانييل ريتشياردو الفائز بسباق أذربيجان وكيمي رايكونن سائق فيراري في المركزين الخامس والسادس على الترتيب في جولتي التجارب.
وسخر السائق الاسترالي من الامر خلال الاستعداد للتجارب عندما قال لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن سباق باكو غير كل شيء.
وقال ريتشياردو باسما "دائما كنت أقول انني أريد الفوز بخمسة سباقات ثم اعتزل. لذلك من المحتمل عدم مشاركتي في سباق بعد غد. أعتقد أني حققت المطلوب. لذلك تغير مركزي بشكل كبير في الرياضة".
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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