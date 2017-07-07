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شيليتش يبلغ الدور الرابع في ويمبلدون دون خسارة أي مجموعة
من توبي ديفيز
لندن (رويترز) - بلغ مارين شيليتش المصنف السابع الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على الأمريكي ستيف جونسون بنتيجة 6-4 و7-6 و6-4 يوم الجمعة في نهاية الأسبوع الاول الشاق من البطولة وبعد ثالث انتصار على التوالي في مباراة من ثلاث مجموعات.
ورفع اللاعب الكرواتي صاحب ضربات الارسال القوية عدد ضربات ارساله الساحقة خلال البطولة إلى 63 لينهى مسيرة جونسون في ويمبلدون ويضع نفسه كأحد المنافسين الرئيسيين لبقية المرشحين البارزين للتتويج باللقب.
وشيليتش، بطل امريكا المفتوحة 2014، واحد بين لاعبين اثنين فقط إلى جانب السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الذي توج بلقب بطولة كبرى في اخر سبع سنوات من خارج الرباعي المهيمن على اللعبة والمكون من روجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وآندي موراي.
وبدا أن شيليتش الذي أحرز لقب بطولة كوينز قبل انطلاق ويمبلدون يؤدي بشكل جيد على الملاعب العشبية وتجاوز جونسون دون عناء.
وحسم اللاعب الكرواتي المجموعة الأولى عندما كسر ارسال منافسه في الشوط العاشر قبل ان يحسم المجموعة الثانية عبر شوط فاصل.
وهيمن شيليتش على المجموعة الثالثة بعد فترة من صراعه مع منافسه في بداية المجموعة، اثناء محاولة كل منهما للحفاظ على ارساله، قبل أن يحسم الفوز بالمباراة عندما ذهبت ضربة أمامية لجونسون إلى الشبكة.
وسيلتقي شيليتش في المباراة المقبلة مع روبرتو باوتيستا أجوت الذي بلغ الدور الرابع بعد انتصار مفاجئ على الياباني كي نيشيكوري المصنف التاسع.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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