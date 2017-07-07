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نادال يشق طريقه في ويمبلدون ويبلغ دور 16
لندن (رويترز) - واصل رفائيل نادال رحلة البحث عن الثنائية الثالثة التي تضم لقبي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة للتنس وذلك بفوزه على كارين خاتشانوف 6-1 و6-4 و7-6 يوم الجمعة ليتأهل إلى دور الستة عشر.
وشق اللاعب الاسباني المصنف الرابع طريقه بقوة في المجموعة الأولى وسدد ضربات سريعة وحاول منافسه الروسي المصنف 30 عاما استجماع قواه في المجموعتين الثانية والثالثة دون جدوى.
ولم يخسر نادال (31 عاما)، الذي جدد شبابه وفاز بلقبه العاشر في بطولة فرنسا، أي مجموعة حتى الآن ليواصل تقدمه في ويمبلدون على أمل تحقيق لقبه الأول منذ 2010 في البطولة المقامة على ملاعب عشبية.
وكاد خاتشانوف أن يجبر نادال على خوض مجموعة رابعة وذلك بوصوله لنقطة حسم المجموعة في الشوط 12 بالمجموعة الثالثة لكن نادال كان أكثر قوة ودقة على الشبكة ومن على الخط الخلفي.
(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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