أكد سعيد جمعان الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية تقوم حاليا بدراسة موقف المريخ السوداني من المشاركة في البطولة العربية في ضوء القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص النشاط الكروي في دولة السودان الشقيقة

وأضاف، أن اللجنة لن تتعجل في إصدار قرارها في ظل المساعي المبذولة على عدد من الأصعدة، لا سيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت على بدء البطولة.