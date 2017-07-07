محمد يوسف مستمر في قيادة بتروجيت بالموسم المقبل

اتفق محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، مع إدارة الفريق البترولي على البقاء برأس القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل