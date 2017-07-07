تأهل السباح إسلام أبو علي بطل نادي الصيد، إلى بطولة العالم للمسافات القصيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، المقرر إقامتها بالمكسيك خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل