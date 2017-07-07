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البدري: ندرك أهمية مباراة القطن ولا بديل عن الفوز والتأهل
أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة القطن الكاميروني، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ السبت، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن الأهلي ليس أمامه إلا الفوز، وسيسعى لتحقيقه بكل قوة
وقال البدري، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، اليوم الجمعة، إن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا أهمية مباراة القطن، ويركزون فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفريق يدخل اللقاء بهدف واحد، هو الفوز، من أجل حسم التأهل لدور الثمانية من البطولة.وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الفريق دخل الموسم الجاري ولديه أهداف محددة، حقق جزءًا منها بالتتويج بالدوري، ويتبقى بطولة أفريقيا، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يحالفه التوفيق، ويتأهل لدور الثمانية، لمواصلة المشوار نحو اللقب التاسع في تاريخ الأهلي.وأكّـد البدري جاهزية الثنائي، أحمد حجازي وشريف إكرامي، لاعبي الفريق، للمشاركة في المباراة، مشددًا على أن جميع اللاعبين الذين شملتهم قائمة المباراة جاهزين تمامـًا للقاء، مضيفـًا أنه يشكر شريف إكرامي على تحمله آلام الحزام الناري في لقاء زاناكو ومشاركته في المباراة.وأعرب البدري، في نهاية تصريحاته، عن سعادته الكبيرة بزيادة أعداد الجماهير في المباراة إلى 20 ألفـًا، مؤكدًا أن الجماهير يكون لها دور كبير في انتصارات الفريق، وأنه يتمنى الدعم والمساندة القوية خلال المباراة.
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