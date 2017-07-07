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ليفربول يحدد موعد وصول محمد صلاح لتدريبات الفريق
07
يوليو
2017
18:45 PM
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي |تويتر| عودة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المنضم حديثا لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غدا، لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد
وكتب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي |محمد صلاح سينضم لمعسكر ليفربول بميلوود غدًا بعد الانتهاء من إجازته|.
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