أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي |تويتر| عودة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المنضم حديثا لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غدا، لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد