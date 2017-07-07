وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النادي يوم 25 أغسطس المقبل

ويعرض النادي لائحته الخاصة على أعضاء الجمعية العمومية من أجل التصويت عليها بالموافقة على بنودها بحضور النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50% + ١ أو رفضها والعمل باللائحة الاسترشادية.