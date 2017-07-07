أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اقتراب اللاعب الدولي النيجيري ومهاجم نادي مانشستر سيتي إينهاتشو، من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام لصفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأضافت «بي بي سي» أن اللاعب في طريقه إلى الانتقال لصفوف ليستر سيتي، ولكن على سبيل الإعارة؛ بسبب رغبة جورديولا المدير الفني للسيتي عدم التفريط نهائيا في اللاعب النيجيري.