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الأم الجديدة ازارينكا تطيح بأحلام البريطانية واطسون في ويمبلدون
لندن (رويترز) - بلغت الأم الجديدة فيكتوريا ازارينكا دور 16 لبطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة بانتصار مثير للاعجاب بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4 على المرشحة المحلية هيذر واطسون.
وبدت ازارينكا، المصنفة الاولى على العالم سابقا والتي عادت لرياضة التنس عقب مولد ابنها في ديسمبر كانون الاول الماضي، في حالة دهشة عقب حالة الحماس الوطني الذي انتاب واطسون في المجموعة الاولى.
وعلى الرغم من ارتكابها لثلاثة اخطاء مزدوجة مقابل خطأ واحد لواطسون فإن ازارينكا كسرت ارسال منافستها مرتين لتفوز بالمجموعة الثانية وتدفع المباراة نحو مجموعة فاصلة.
وأطلقت واطسون اول ارسال في المجموعة الثالثة لتتقدم لكنها وجدت صعوبة في الحفاظ على تقدمها بينما شقت ازارينكا طريقها بسهولة عبر اشواط ارسالها.
وانتزعت لاعبة روسيا البيضاء كسرا للارسال في الشوط السابع الذي دام لعشر دقائق الا ان واطسون ردت بقوة بعدها لتتعادل 4-4 وتطلق صرخة مدوية في الملعب.
الا ان هذا لم يكن كافيا لمنع خروجها الذي بدا محتوما بعد ان ردت ازارينكا بعدها مباشرة لتحسم الفوز باللقاء.
وقالت ازارينكا "كنت على الموعد في اللحظات الحاسمة".
وستلعب ازارينكا في المباراة المقبلة مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية أو الصينية بينغ شواي بحثا عن مكان في دور الثمانية.
(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)
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