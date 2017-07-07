(رويترز) - استمر هدرسفيلد تاون في الانفاق ببذخ وتعاقد النادي الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدافع ماتياس يورجنسن من كوبنهاجن الدنمركي لمدة ثلاث سنوات ليصبح عاشر لاعب يضمه المدرب ديفيد فاجنر في فترة الانتقالات.

وشارك لاعب منتخب الدنمرك في 269 مباراة مع كوبنهاجن وفاز بعشرة ألقاب في فترتين مع النادي بدءا من عام 2007. كما لعب يورجنسن (27 عاما) لايندهوفن الهولندي وفاز معه بكأس السوبر الهولندية في 2013.

وأبلغ فاجنر موقع هدرسفيلد على الانترنت "إنه مدافع متكامل للغاية ويمتلك خبرة كبيرة في النجاح في كل بطولة دوري لعب فيها".

وأضاف "يتحلى بالذكاء الكروي وهي مزية كبيرة في الدوري الممتاز بالتأكيد.. ويمتلك شخصية في غاية الاحتراف ستتماشى جيدا مع مجموعتنا الحالية من اللاعبين".

ويورجنسن سادس لاعب ينضم لهدرسفيلد في أربعة أيام مع استعداد النادي للمشاركة في دوري الأضواء لأول مرة في 45 عاما.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)