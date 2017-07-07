وكان حامد قد تعرض للإصابة امس في لقاء الفريق أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، وكانت عبارة عن كدمة في القدم.يذكر أن الزمالك سيخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، الأحد المقبل، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الفريق للفوز من أجل العبور لدور الـ8 بالبطولة.