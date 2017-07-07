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الزمالك يجهز طارق حامد لمواجهة أهلي طرابلس
07
يوليو
2017
12:46 PM
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يسعى الجهاز الطبي بنادي الزمالك، لتجهيز لاعب الفريق الأول طارق حامد قبل المواجهة المرتقبة أمام أهلي طرابلس الليبي
وكان حامد قد تعرض للإصابة امس في لقاء الفريق أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، وكانت عبارة عن كدمة في القدم.يذكر أن الزمالك سيخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، الأحد المقبل، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الفريق للفوز من أجل العبور لدور الـ8 بالبطولة.
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