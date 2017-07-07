وجاءت مفاوضات إيهاب جلال مع الزمالك واتفاقه مبدئيا على تولي تدريب فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل لتؤجل إتمام الصفقة، خاصة مع عرض نادي الزمالك إبرام صفقة تبادلية بإعارة لاعبين لفريق المقاصة إضافة إلى مقابل مادي.وأكد مصدر داخل نادي مصر المقاصة أن اختيار لاعبين من بين اللاعبين الذين تم عرضهم من قبل نادي الزمالك يحتاج لرأي المدير الفني ومدى احتياج الفريق لأي لاعب سواء إيهاب جلال أو أي مدرب آخر لذلك تم إرجاء إتمام الصفقة في الوقت الحالي.