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موراي ونادال يتصدران منافسات الدور الثالث في ويمبلدون
لندن (رويترز) - يتصدر آندي موراي حامل اللقب ورفائيل نادال المصنف الرابع منافسات فردي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة حيث يخوضان مباراتيهما في الدور الثالث على الملعب الرئيسي.
ويقدم اللاعبان أداء رائعا ولم يخسرا أي مجموعة حتى الآن وسيلعب البريطاني موراي المصنف الأول ضد الايطالي فابيو فونيني المصنف 28 بينما يلتقي الاسباني نادال مع الروسي كارين ختشانوف المصنف 30.
ويتألق لاعبو بريطانيا في نسخة هذا العام ووصل أربعة منهم إلى الدور الثالث في ويمبلدون للمرة الأولى في 20 عاما.
وفي منافسات السيدات تلعب هيذر واطسون ضد لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا ازارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا بينما تلعب جوهانا كونتا المصنفة السادسة وإحدى المرشحات للفوز باللقب ضد اليونانية ماريا ساكاري على الملعب رقم واحد.
وتلعب أيضا يوم الجمعة فينوس وليامز المصنفة العاشرة وايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة ضد اليابانية نعومي أوساكا والايطالية كاميلا جيورجي على الترتيب.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)
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