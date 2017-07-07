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عمرو مرعي يطير إلى تونس بعد مواجهة الطلائع لإتمام صفقة النجم الساحلي
07
يوليو
2017
07:45 AM
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يطير عمرو مرعي، مهاجم فريق إنبي لكرة القدم إلى تونس، بعد أيام قليلة من خوضه لقاء فريقه وطلائع الجيش المقرر له اليوم الجمعة، للخضوع للكشف الطبي بنادي النجم الساحلي
كان ناديا إنبي والنجم الساحلي اتفقا على حصول الأخير على خدمات عمرو مرعي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 500 ألف دولار على أن يتم إنهاء الصفقة بشكل رسمي بعد تخطي اللاعب للكشف الطبي.وينتظر اللاعب تحديد وكيل أعماله نبيل أبو زيد موعد سفرهما إلى تونس خلال الثلاثة أيام المقبلة.وكان نادي إنبي احتفل باللاعب صباح أمس خلال معسكره الحالي استعدادا للقاء طلائع الجيش بالجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.
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