انسحب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم من السباق على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وفقًا لما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة

وبقيت في المنافسة ملفات الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند من أجل استضافة البطولة الأولى في قارة آسيا على مستوى المنتخبات الوطنية عام 2023، وبحسب تعليمات الترشيح التي صدرت بتاريخ 3 أبريل الماضي فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سوف يقوم بتنظيم ورشة عمل للدولة الراغبة بالاستضافة يومي 12 و13 يوليو 2017 في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.وسوف تقرر الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولة المضيفة للنهائيات بحسب إجراءات التصويت بالنظام الأساسي للاتحاد.