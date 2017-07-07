ويلتقي الأهلي نظيره القطن الكاميروني مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا مساء أمس الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة القطن الحاسمة في مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا.