أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن هناك جلسة ستجمعه مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي، ومحمد عودة المدير الفني للفريق الأول بالنادي، غد السبت، لتحديد الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد والأسماء المرشحة للانضمام للفريق