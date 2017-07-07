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جلسة ثلاثية لتحديد الراحلين من المقاولون.. غدا
07
يوليو
2017
06:45 AM
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أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن هناك جلسة ستجمعه مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي، ومحمد عودة المدير الفني للفريق الأول بالنادي، غد السبت، لتحديد الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد والأسماء المرشحة للانضمام للفريق
وكان المهندس محمد عادل أكد في تصريحات له عقب لقاء بتروجت في ختام مباريات الفريق بالدوري، أنه راض عن أداء الذئاب طوال الموسم وأن الدفع باللاعبين الناشئين أمام الفريق البترولي مكسب كبير.
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