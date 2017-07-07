أكد أحمد سعيد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن قطاع الناشئين بالذئاب بقيادة علاء نبيل، من أفضل القطاعات؛ حيث يمتلك العديد من المواهب على مستوى جميع الفريق بما يبشر بتَكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في الدوري الإنجليزي