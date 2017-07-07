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أحمد سعيد: قطاع الناشئين بالمقاولون لديه مواهب متميزة
07
يوليو
2017
05:45 AM
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أكد أحمد سعيد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن قطاع الناشئين بالذئاب بقيادة علاء نبيل، من أفضل القطاعات؛ حيث يمتلك العديد من المواهب على مستوى جميع الفريق بما يبشر بتَكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في الدوري الإنجليزي
وأشاد |سعيد| في تصريحات لـ|فيتو|، بمستوى الـ4 لاعبين الناشئين والذين تم الدفع بهم في مباراة بتروجت الأخيرة بالدوري، مؤكدا أنهم سيكونون نواة للفريق الأول بعد الدخول في تدريبات الفريق ومراحل الإعداد في الموسم الجديد، وذلك بجانب اللاعبين الشباب والخبرة.
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