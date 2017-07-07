عادل فتحي يحدد موقف المقاولون من لاعب الزمالك

أشاد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، بمستوى إبراهيم عبدالخالق لاعب وسط الفريق المعار من نادي الزمالك خلال المباريات التي شارك فيها بالدوري مؤخرًا