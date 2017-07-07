نجح نادي وادي دجلة في إنهاء الاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي إنبي السابق للانضمام لصفوفه لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل عصام الحضري إلى نادي التعاون السعودي

ومن المنتظر أن يحصل وادي دجلة على توقيع الحارس لمدة موسمين خلال الساعات المقبلة بعد إنهاء الاتفاق على الأمور المادية بين الطرفين.وكان محمد عبد المنصف فسخ تعاقده مع نادي إنبي بالتراضي بناء على رغبته في الرحيل عن الفريق.