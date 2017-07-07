يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ضيفا على نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد جهاز الرياضة ضمن لقاءات الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز