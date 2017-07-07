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مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية والدوري الممتاز
07
يوليو
2017
03:45 AM
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يقام اليوم الجمعة، مباريات في الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري الممتاز
وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.. كأس الكونفدرالية الأفريقية:الفتح الرباطي مع ريفرز يونايتد 8:00 مساءالنادي الأفريقي مع كمبالا سيتي 9:00 مساءالدوري المصري الممتاز:طلائع الجيش مع إنبي 7:00 مساء
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