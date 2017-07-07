مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية والدوري الممتاز

يقام اليوم الجمعة، مباريات في الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري الممتاز

وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.. كأس الكونفدرالية الأفريقية:الفتح الرباطي مع ريفرز يونايتد 8:00 مساءالنادي الأفريقي مع كمبالا سيتي 9:00 مساءالدوري المصري الممتاز:طلائع الجيش مع إنبي 7:00 مساء