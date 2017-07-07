ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم |كاف| بتجميد النشاط الكروي في السودان بسبب التدخل الحكومي في الرياضة السودانية.وتم استبعاد جميع الفرق والمنتخبات في السودان من المشاركة في أي مباريات دولية خلال الفترة المقبلة.