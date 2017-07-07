وجه محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الشكر لجهاز قطاع الناشئين بالنادي تحت قيادة علاء نبيل، وذلك عقب مباراة بتروجت والتي انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين مساء أمس الخميس