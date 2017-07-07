أكد الكابتن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه رفض الدفع بالناشئين في مباريات الحسم للأندية المتصارعة على الهبوط خلال الأسابيع الأخيرة لبطولة الدوري

وشدد |عودة| في تصريحات له عقب لقاء بتروجت في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري العام في الموسم الجاري، أن النادي سيعلن عن أسماء الراحلين خلال الفترة المقبلة، مشيدا بأداء اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في مباراة الفريق البترولي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.