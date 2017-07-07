قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني، منح لاعبي فريقه راحة لمدة أسبوعين، وذلك بعد تعادل الفريق مساء أمس الخميس مع بتروجت سلبيا بختام مبارياته في بطولة الدوري العام