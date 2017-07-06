فيدرر يتجاوز لايوفيتش بعد بداية صعبة ويتقدم في ويمبلدون

لندن (رويترز) - استعاد روجر فيدرر زمام الأمور في الملعب الرئيسي بعد بداية مقلقة ليتغلب على الصربي دوسان لايوفيتش 7-6 و6-3 و6-2 في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس يوم الخميس.

وخسر اللاعب السويسري، الطامح للقبه الثامن في ويمبلدون، شوط إرساله الأول وواجه صعوبات كبيرة في المجموعة الأولى قبل أن يتفوق في الشوط الفاصل 7-صفر.

ومع ظهور سحب ملبدة بالغيوم في سماء ويمبلدون بدا فيدرر في عجلة من أمره لحسم اللقاء فكسر الإرسال سريعا في المجموعة الثانية وفرض سيطرته كاملة على اللقاء.

وسارت المجموعة الثالثة من اتجاه واحد وحقق فيدرر الفوز في تاسع ضربة إرسال ساحق بالمباراة ليتأهل للدور الثالث لملاقاة الالماني ميشا زفيريف المتخصص في الارسال والتقدم على الشبكة.

وقال فيدرر "لم أتمكن من التخلص من التوتر مبكرا وعانيت لأتحكم في إيقاع اللعب".

وأضاف "تمكنت من كسر إرساله لكن تعثرت في المجموعة الأولى وفي النهاية سارت الأمور بشكل رائع".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)