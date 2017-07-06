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كيربر تعاني قبل التفوق على فليبكنز وبلوغ الدور الثالث في ويمبلدون
لندن (رويترز) - عانت انجليكه كيربر المصنفة الأولى قبل أن تتغلب على البلجيكية كيرستن فليبكنز 7-5 و7-5 لتبلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس يوم الخميس.
وبدا على كيربر، التي تأهلت لنهائي العام الماضي، مجددا علامات تراجع الاداء في الموسم الحالي.
ولم تحرز اللاعبة الألمانية الفائزة بلقبي بطولتي استراليا وأمريكا المفتوحة العام الماضي أي لقب للفردي هذا الموسم وعانت للأداء بسلاسة أمام فليبكنز التي بذلت قصارى جهدها لإقصاء المصنفة الأولى على العالم.
وفي بعض الأحيان خلال المجموعة الأولى شعرت كيربر بأن اداء فليبكنز صعب للغاية حيث لجأت اللاعبة البلجيكية للكرات القصيرة خلف الشبكة والضربات المنخفضة والتقدم على الشبكة لمواجهة اللاعبة الألمانية المتمركزة عند الخط الخلفي
وتبادلت اللاعبتان كسر ارسالهما أربع مرات متتالية قبل أن تستعيد كيربر ايقاعها وتتماسك وتكسر ارسال فليبكنز للمرة الثالثة على التوالي وتهيمن على المباراة وتحسم المجموعة الأولى.
وشهدت المجموعة الثانية معركة اخرى بين اللاعبتين وتبادلتا كسر ارسالهما أيضا قبل أن تحسم كيربر الشوط 11 لصالحها قبل ان ترسل لتحسم المباراة بعد ساعة و44 دقيقة.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية- تحرير احمد عبد اللطيف)
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