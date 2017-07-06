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كوكا يهنئ تريزجيه بعد الانضمام لنادي قاسم باشا التركي
06
يوليو
2017
21:46 PM
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هنأ لاعب منتبخنا الوطني أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف نادي سبورتينج براجا البرتغالي زميله في المنتخب محمود حسن تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد انضمامه لصفوف نادي قاسم باشا التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي إندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية
وكتب كوكا لتريزيجيه: |مبروك يا حبيبي بالتوفيق لك في القادم|.
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