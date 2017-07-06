ومن خلال الهاشتاج، تهكم رواد تويتر بطريقة ساخرة على «شنب» لاعب نادي الزمالك باسم مرسي، الذي يشبه شارب الفنان أمير كراراة في مسلسل «كلبش»، حيث كان يجسد الفنان شخصية ضابط شرطة اسمه «سليم الأنصاري»، ولقبه الجمهور بـ«باشا مصر».وقال سمسم: «الدقيقة 80 باسم مرسي باشا مصر يسجل الهدف الثاني»، وعلق شيتوس: «هو باشا مصر ليه واقف بيبص للجهاز الفني كدة ؟ أنت آه نزلت جبت جون بس دي ضربة جزاء والله».وغرد صابر: « ياااه.. أمير كرارة ده طلع لعيب جامد اهه.. نزل من هنا وجاب جول من هنا»، وعلقت آية: « هو باسم مرسي استرجل ولا انا بيتهيالى |باشا مصر|».