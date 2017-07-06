قالت قناة سكاي كالشيو الإيطالية إن نادي يوفنتوس قدم اليوم الخميس عرضا رسميا لنظيره فيورنتينا لضم اللاعب الدولي الإيطالي الشاب فيديريكو بيرنارديسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأضافت القناة الإيطالية أن المبلغ الذي عرضه يوفنتوس للفيولا يقدر بنحو 40 مليون يورو إضافة إلى مليوني يورو حوافز.