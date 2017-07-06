هاجمت جماهير فريق الاتحاد السكندري حكم اللقاء خلال مواجهة الزمالك في الجولة الـ33 المؤجلة من بطولة الدوري المصري

ووجهت الجماهير هتافات ضد حكم اللقاء بعد نهاية المباراة في إشارة واضحة لتعرض فريقها للظلم التحكيمي. وكان الزمالك نجح في الفوز على الاتحاد 2-1 سجل للزمالك مصطفى فتحي وباسم مرسي فيما سجل هدف الاتحاد محمد عبد المجيد.