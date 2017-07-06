لندن (رويترز) - تغلبت السلوفاكية ماجدلينا ريباريكوفا على التشيكية كارولينا بليسكوفا بنتيجة 3-6 و7-5 و6-2 لتطيح باحدى المرشحات لنيل لقب بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الثاني يوم الخميس.

وخاضت اللاعبة التشيكية المصنفة الثالثة بطولة ويمبلدون بعد أن نالت لقب بطولة ايستبورن على الملاعب العشبية. ولم يسبق لبليسكوفا ان بلغت الدور الثالث على ملاعب نادي عموم انجلترا.

وكان لدى بليسكوفا الامل في ان تقفز لصدارة التصنيف العالمي اذا ما خرجت بقية منافساتها مبكرا من البطولة.

الا أن اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما بدت بعيدة عن مستواها وافتقدت للدقة امام المخضرمة ريباريكوفا التي لم تستسلم على الاطلاق وحسمت المواجهة بطريقة رائعة في اخر شوط من المباراة لتترك الجماهير في حالة انبهار.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)