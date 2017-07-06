-
رياضة
- تقسيمة قوية في مران الأهلي استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني
- تألق السعيد ومعلول في فقرة الضربات الثابتة بمران الأهلي
- البدري يستبعد غالي أمام القطن ويمنحه راحة 48 ساعة
- جدو ومحمد سالم يقودان هجوم الاتحاد أمام الزمالك
- إصابة حسام عاشور في مران الأهلي المسائي
- «حمودي والسيد» يغيبان عن مواجهة القطن الكاميروني للإصابة
- رمضان صبحي يغيب عن تدريبات ستوك سيتي التحضيرية
- باولو ومعروف يوسف على رأس مستبعدي الزمالك ومران خفيف لهم
- حجازي يتخلص من الإصابة وينتظم بمران الأهلي
- غالي يتخلص من الدوار وينتظم بمران الأهلي المسائي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تقسيمة قوية في مران الأهلي استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني
شهد مران الأهلي تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال أفريقيا
وتألق في مران الفريق كل من عماد متعب بعد أن سجل هدفا وسدد الآخر في العارضة، وسعد سمير.وانقسم اللاعبون إلى فريقين الأول يرتدي القميص الفسفوري والآخر القميص الأحمر.الفريق الفسفوري: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي معلول، وليد سليمان، حسام عاشور، سعد سمير، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، جونيور أجاي، عمرو جمال.الفريق الأحمر: شريف إكرامي، مؤمن زكريا، رامي ربيعة، صبري رحيل، كريم نيدفيد، عماد متعب، محمد هاني، عمرو السولية، ميدو جابر، صالح جمعة، حسام غالي.ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)