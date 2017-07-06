وتألق في مران الفريق كل من عماد متعب بعد أن سجل هدفا وسدد الآخر في العارضة، وسعد سمير.وانقسم اللاعبون إلى فريقين الأول يرتدي القميص الفسفوري والآخر القميص الأحمر.الفريق الفسفوري: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي معلول، وليد سليمان، حسام عاشور، سعد سمير، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، جونيور أجاي، عمرو جمال.الفريق الأحمر: شريف إكرامي، مؤمن زكريا، رامي ربيعة، صبري رحيل، كريم نيدفيد، عماد متعب، محمد هاني، عمرو السولية، ميدو جابر، صالح جمعة، حسام غالي.ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.