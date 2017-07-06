خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة خاصة للضربات الثابتة في نهاية مران فريقه مساء اليوم الخميس

وشارك في الفقرة على معلول وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وصالح جمعة وأحمد فتحي. وشهدت الفقرة تألق عبد الله السعيد الذي سجل 3 مرات وعلى معلول وصالح جمعة اللذين سجلا مرة واحدة في حين فشل باقى اللاعبين في التسجيل من الضربات الثابتة.