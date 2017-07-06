وافق الجهاز الفني للأهلي، على طلب حسام غالي لاعب الفريق بالحصول على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات، وذلك بعد خروجه من الاختيارات الفنية في القائمة الخاصة بمباراة القطن الكاميروني، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا