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البدري يستبعد غالي أمام القطن ويمنحه راحة 48 ساعة
06
يوليو
2017
18:45 PM
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وافق الجهاز الفني للأهلي، على طلب حسام غالي لاعب الفريق بالحصول على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات، وذلك بعد خروجه من الاختيارات الفنية في القائمة الخاصة بمباراة القطن الكاميروني، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى تحقيق الفوز على الفريق الكاميروني بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي.
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