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ديميتروف المتألق يصعد للدور الثالث في ويمبلدون بالفوز على بجداتيس
لندن (رويترز) - قدم جريجور ديميتروف عرضا أظهر لمحات من موهبته في فوزه على القبرصي ماركوس بجداتيس بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-3 و6-2 و6-1 ليصعد للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الخميس.
وبدا اللاعب البلغاري المصنف 13 بعيد قليلا عن لقبه الشهير "فيدرر الصغير" لكنه اقترب كثيرا من الأستاذ السويسري في نضجه وحرم بجداتيس، المتأهل سابقا إلى قبل نهائي ويمبلدون، من أي فرصة.
وربما عانى اللاعب البالغ عمره 26 عاما، الذي سبق وتأهل لقبل النهائي عام 2014، للتأقلم مع التوقعات بسبب تألقه حينما كان أصغر سنا.
وبعد تأهله لقبل نهائي بطولة استراليا المفتوحة بداية العام الحالي قبل الخسارة في مباراة ملحمية من خمس مجموعات أمام الاسباني رفائيل نادال أظهر اللاعب البلغاري قدراته على إثارة المشكلات للمرشحين للفوز باللقب.
وبدأ ديميتروف المباراة بتركيز شديد وفقد نقطتين فقط في أول أربعة أشواط على ارساله قبل أن يكسر ارسال منافسه ويتقدم 5-3 وحسم المجموعة الأولى في الشوط التالي بثالث ارسال ساحق في المجموعة.
وبدأ بعدها ديميتروف تشديد الخناق على منافسه القبرصي حيث كسر ارسال بجداتيس في الشوط الأول للمجموعة الثانية ثم في السابع وحسم المجموعة بضربة والمضرب خلف ظهره.
وفعل ديميتروف كل شيء في المجموعة الثالثة وبدا في قمة تركيزه عندما أنقذ سبع نقاط لكسر ارساله لكنه كسر ارسال منافسه ثلاث مرات ليحسم الفوز عبر ضربة مباشرة على الشبكة بعد ساعة و42 دقيقة.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
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