يخضع حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة

وغادر غالي، مران فريقه أمس الأربعاء، بسبب إصابته بدوار، وفقا لما ذكره سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي. ويستعد اأهلي لمواجهة القطن الكاميروني بعد غد السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.