تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدوري الممتاز

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر فضائية أون سبورت في تمام الساعة السابعة مساء.ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز استعدادا للمباراة المقبلة ببطولة أفريقيا أمام أهلي طرابلس، كما استقر البرتغالى إيناسيو، المدير الفنى على تطبيق سياسة التدوير في مباراة الفريق الأبيض والاتحاد السكندرى ومنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة.