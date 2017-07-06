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فيدرر وديوكوفيتش يسعيان خلف بريق نقطة المباراة
من بريثا ساركار
لندن (رويترز) - سينزل روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش إلى أرض الملعب يوم الخميس في بطولة ويمبلدون للتنس وهما يأملان في إنهاء بعض الأمور المعلقة بعد حرمانهما من بريق نقطة الفوز بالمباراة في الدور الأول.
ويأمل فيدرر الفائز باللقب سبع مرات وديوكوفيتش في تقديم أداء ممتع من البداية إلى النهاية عندما يواجهان دوسان لايوفيتش وآدم بافلاسك على الترتيب بعدما شعرت الجماهير بأنها افتقدت بعض الأمور.
وكان ديوكوفيتش الفائز باللقب ثلاث مرات متقدما 6-3 و2-صفر على مارتن كليزان قبل أن يصافح اللاعب السلوفاكي المصاب نظيره الصربي بعد 40 دقيقة فقط.
وبشكل لا يصدق تكرر الأمر ذاته على الملعب الرئيسي بعدما انسحب الكسندر دولجوبولوف من مواجهة فيدرر بعد أكثر من ساعة بقليل أثناء تقدم اللاعب السويسري 6-3 و3-صفر.
وبينما أثار انتهاء سبع مباريات بانسحاب أحد المنافسين بالدور الأول في قرعة الرجال الكثير من الاسئلة عن كيفية السماح للاعبين غير لائقين بدنيا بالمشاركة في البطولة سترغب اللاعبات في قرعة السيدات في تأكيد وجهة نظر اجنيشكا رادفانسكا بأنهن "ينافسن بقوة".
وتلعب رادفانسكا، التي بلغت النهائي في 2012، أمام الامريكية كريستينا مكهيل بينما تأمل انجليكه كيربر وصيفة بطلة نسخة العام الماضي والتي تعاني للعودة إلى مستواها الذي ساعدها على الفوز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي في تفادي أي مفاجآت ضد البلجيكية كيرستن فليبكنز.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)
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