ويسعى الفريق الأبيض للفوز بالثلاث نقاط من أجل حسم المركز الثالث للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل بعد تقلص فرص منافسته على المركز الثاني بالدوري.إيناسيو المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية لمطالبته بعدم التركيز لما يثار في وسائل الإعلام عن اقتراب رحيله عن قيادة الزمالك والتركيز فقط في لقاء الاتحاد السكندري، كما حذر إيناسيو لاعبيه بعدم تشتيت تركيزهم بموقعة أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.يغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من: «أحمد رفعت ومحمد إبراهيم للإصابة وشوقي السعيد وإسلام جمال وأحمد جعفر لأسباب فنية» في الوقت الذي قرر فيه الزمالك ضم 26 لاعبًا لمعسكر الفريق بالإسكندرية لمواجهتي الاتحاد السكندري اليوم وأهلي طرابلس بعد إعلان مرتضى منصور رئيس النادي عن استمرار معسكر الفريق في الإسكندرية لحين مباراة بطل ليبيا.ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد مجدي ومحمود الونش وأحمد فتوح وحسني فتحي في خط الدفاع، وأحمد توفيق وريكو وأيمن حفني وستانلي ومعروف يوسف في خط الوسط، وباسم مرسي في خط الهجوم.