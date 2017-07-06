يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مرانه في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء الإثنين المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم