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انطلاق إعداد فريق المنيا للمظاليم.. الإثنين
06
يوليو
2017
07:45 AM
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عقد مسئولو مجلس إدارة المنيا، برئاسة محمود الصاوي، جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الحليم المدير الفني الجديد للفريق، لوضع اللمسات الأخيرة على بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بالدوري القسم الثاني
وأكد أحمد عبد الحليم، المدير الفني الجديد للمنيا، أنه اتفق مع مجلس الإدارة على بدء فترة الإعداد 10 يوليو الجاري، لتجهيز الفريق للموسم الجديد لمنح اللاعبين الوقت الكافي للاستعداد للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز. وأضاف |عبد الحليم| أنه تم مناقشة مجموعة كبيرة من أسماء اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام للفريق، في الموسم الجديد، وذلك لبناء فريق جديد قادر على الصعود للدوري الممتاز.
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