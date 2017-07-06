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إنبي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للطلائع
06
يوليو
2017
07:45 AM
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يدخل اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، معسكرا مغلقا لمدة 24 ساعة استعدادا لمباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش بمسابقة الدوري الممتاز
يعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق البترولي، قائمة فريقه التي سيخوض بها مواجهة غد عقب انتهاء مرانه الأخير مساء اليوم بملعب بتروسبورت. ويحتل إنبي المركز الـ11 برصيد 40 نقطة.
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