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«عثماثون طنطا» يترقب مستحقاته في رعاية محمد صلاح
06
يوليو
2017
06:45 AM
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يترقب نادي عثماثون طنطا، قيمة مستحقاته في حق رعاية محمد صلاح والمنتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي من نادي روما بصفقة قيمتها 42 مليون يورو
ويحق لنادي عثماثون والذي لعب له محمد صلاح لمدة موسم قبل انتقاله لناشئي المقاولون، حق رعاية للفرعون المصري طبقا للوائح شئون اللاعبين بالفيفا.
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