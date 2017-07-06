3 لاعبين من ناشئي المقاولون مطلوبون في أندية أوروبية

كشف علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن اهتمام أندية أوروبية بالحصول على 3 لاعبين من فريق الشباب بالنادي خلال الفترة المقبلة