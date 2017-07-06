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3 لاعبين من ناشئي المقاولون مطلوبون في أندية أوروبية
06
يوليو
2017
06:45 AM
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كشف علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن اهتمام أندية أوروبية بالحصول على 3 لاعبين من فريق الشباب بالنادي خلال الفترة المقبلة
ورفض رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإفصاح عن أسماء اللاعبين، مضيفًا أن على النادي مواصلة اهتمامه بفرق الناشئين لإعداد اللاعبين وإفراز مواهب للمنتخبات الوطنية.
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