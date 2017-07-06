يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس، معسكره المغلق في الإسكندرية استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني المرتقبة بعد غد السبت في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وفضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري الدخول في معسكر مغلق اليوم قبل المباراة بيومين للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز. ويدخل الأهلي موقعة القطن الكاميروني بعد غد السبت في المركز الثالث بمجموعته برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الوداد المغربي و3 نقاط عن زاناكو الزامبي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.